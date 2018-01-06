Idoso acusa homem de furto no Nova Aquidauana

Policial
Caso teria acontecido na noite da última sexta-feira (05)
Um idoso de 85 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para denunciar um suposto furto ocorrido em sua residência, localizada no bairro Nova Aquidauana.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, ele faz uso de medicamentos fortes, que o deixam sem os sentidos. Tendo o conhecimento deste fato, o suposto autor, um morador do bairro Cristóvão 2, teria furtado do local uma carteira com os documentos da vítima, R$ 200,00 e um botijão de gás.
Para a averiguação policial, o idoso informou todos os dados do suspeito e, agora, aguarda o início das investigações pertinentes.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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