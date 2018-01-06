Idoso acusa homem de furto no Nova Aquidauana

Um idoso de 85 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para denunciar um suposto furto ocorrido em sua residência, localizada no bairro Nova Aquidauana.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, ele faz uso de medicamentos fortes, que o deixam sem os sentidos. Tendo o conhecimento deste fato, o suposto autor, um morador do bairro Cristóvão 2, teria furtado do local uma carteira com os documentos da vítima, R$ 200,00 e um botijão de gás.

Para a averiguação policial, o idoso informou todos os dados do suspeito e, agora, aguarda o início das investigações pertinentes.