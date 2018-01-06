Idoso é vítima de furto no Hospital Funrural

Crime
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Aquidauana na manhã deste sábado (06)
Um idoso de 86 anos foi vítima de furto no Funrural na tarde da última sexta-feira (05).
De acordo com informações do boletim de ocorrência, que somente foi registrado na manhã deste sábado (06), a Polícia Militar de Aquidauana foi acionada por uma enfermeira para antender um possível furto ocorrido nas dependências do hospital. Quando os oficiais chegaram ao local, ela relatou que a vítima teria guardado, em uma sacola plástica, a quantia de R$ 375,00, que teria sido trazida por um amigo do idoso, na noite anterior.
Na tarde em questão, por volta de 15h, ela saiu do quarto, mas ao retornar percebeu que a sacola havia sido mexida e, ao checar, não encontrou o dinheiro que estava dentro.
Segundo a vítima, na noite em que recebeu o dinheiro, haviam dois pacientes internados com acompanhantes, mas no momento em que percebeu a falta do dinheiro, um dos pacientes já havia sido liberado, ficando apenas uma outra mulher, acompanhante de seu pai, que permanecia internado. Ao tomar conhecimento da situação, ela se prontificou a entregar seus pertences para a revista, mas nada foi encontrado.
Diante do ocorrido e de seus agravantes, a guarnição da PM confeccionou o boletim de ocorrência para que as devidas providências possam ser tomadas.
*Matéria corrigida às 14h07
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS