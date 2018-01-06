Idoso é vítima de furto no Hospital Funrural

Um idoso de 86 anos foi vítima de furto no Funrural na tarde da última sexta-feira (05).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, que somente foi registrado na manhã deste sábado (06), a Polícia Militar de Aquidauana foi acionada por uma enfermeira para antender um possível furto ocorrido nas dependências do hospital. Quando os oficiais chegaram ao local, ela relatou que a vítima teria guardado, em uma sacola plástica, a quantia de R$ 375,00, que teria sido trazida por um amigo do idoso, na noite anterior.

Na tarde em questão, por volta de 15h, ela saiu do quarto, mas ao retornar percebeu que a sacola havia sido mexida e, ao checar, não encontrou o dinheiro que estava dentro.

Segundo a vítima, na noite em que recebeu o dinheiro, haviam dois pacientes internados com acompanhantes, mas no momento em que percebeu a falta do dinheiro, um dos pacientes já havia sido liberado, ficando apenas uma outra mulher, acompanhante de seu pai, que permanecia internado. Ao tomar conhecimento da situação, ela se prontificou a entregar seus pertences para a revista, mas nada foi encontrado.

Diante do ocorrido e de seus agravantes, a guarnição da PM confeccionou o boletim de ocorrência para que as devidas providências possam ser tomadas.

*Matéria corrigida às 14h07