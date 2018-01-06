Por ciúmes do marido, mulher tenta esfaquear vítima na Vila Pinheiro

Uma mulher de 54 anos procurou a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana para denunciar uma ameaça sofrida no final da tarde da última sexta-feira (05).

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava tomando tereré em sua residência, na Vila Pinheiro, na companhia de suas duas noras e três filhos, quando a autora, de 42 anos, se aproximou com um canivete na mão e, em tom ameaçador, disse "eu vou te furar, você vai aprender a ser mulher, sua galinha". Em ato contínuo, partiu para cima da vítima, tentando esfaqueá-la.

A ação violenta foi impedida por um dos filhos da vítima, que estava no mesmo local, e empurrou a autora, que continuou proferindo xingamentos contra a vítima.

Para a equipe policial, a comunicante informou que a autora tem ciúmes desproporcionais do marido e, por isso, a acusa de ter um caso amoroso com o mesmo.

A Polícia Civil do município segue investigando o caso.