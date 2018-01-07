Homem é internado após ser esfaqueado por dupla e pedir ajuda ao avô

Aquidauana
Caso aconteceu ontem; PM chegou a abordar dois homens, mas não havia nada de suspeito com eles
Rapaz de 26 anos foi esfaqueado por dois homens ainda não identificado ontem, na Rua João Pace, em Aquidauana. A vítima pediu socorro ao avô e chegou a ficar inconsciente depois de perder muito sangue. Por este motivo, está internada no pronto-socorro local.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima chegou em casa pedindo ajuda ao avô, pois estava sendo perseguida por dois homens. O idoso então acionou e o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, mas não soube dar detalhes dos fatos, porque estava no interior da residência realizando afazeres quando o neto chegou.
Enquanto recebia os primeiros socorros, o rapaz ficou inconsciente, motivo pelo qual não conseguiu prestar informações. A PM chegou a fazer rondas pelo local e abordou dois homens, mas nada de suspeito foi encontrado com eles. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município.
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