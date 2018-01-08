Em caso de violência doméstica, homem joga fogão em criança de 4 anos

No final da tarde do último domingo (07), um homem de 26 anos foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Aquidauana após praticar violência doméstica na rua João Pace, na Vila Pinheiro.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a esposa do autor, de 23 anos, acionou a Polícia Militar dizendo que o seu marido estaria quebrando sua casa. Ele teria chegado em casa embriagado e agredido uma criança de 4 anos, que o autor alega não ser sua filha, jogando um fogão na criança, que foi socorrida por uma vizinha e evitou danos maiores.

A esposa do autor ainda informou que o mesmo disse que iria matá-la. Durante revistas da guarnição policial, o autor foi encontrado ainda dentro da residência e, posteriormente, encaminhado às autoridades para as providências cabíveis.