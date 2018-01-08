Pancadas de chuva e trovoadas não dão trégua neste início de semana

O município de Aquidauana deverá continuar chovendo com as fortes pancadas de chuva e as trovoadas que estão afetando a região nos últimos dias.

Nesta segunda-feira (07), de acordo com o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além do céu nublado durante todo o dia, é possível que os períodos matutinos e noturnos sejam chuvosos, enquanto o período vespertino registra grandes possibilidades de trovoadas.

As temperaturas que serão registradas hoje, no município, são de 22ºC e 29º, mínima e máxima, respectivamente.