Pancadas de chuva e trovoadas não dão trégua neste início de semana

Meteorologia
Previsão é do boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O município de Aquidauana deverá continuar chovendo com as fortes pancadas de chuva e as trovoadas que estão afetando a região nos últimos dias.
Nesta segunda-feira (07), de acordo com o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além do céu nublado durante todo o dia, é possível que os períodos matutinos e noturnos sejam chuvosos, enquanto o período vespertino registra grandes possibilidades de trovoadas.
As temperaturas que serão registradas hoje, no município, são de 22ºC e 29º, mínima e máxima, respectivamente.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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