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"Quase fui atingido pelo muro", relata morador

Roni Antunes Marques teve a casa inundada durante a chuva de ontem, na Vila 40

Renan Nucci

Publicado em 08/01/2018 às 16:29

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A forte chuva do início da noite de ontem deixou rastro de destruição na região da Vila 40, em Aquidauana. O vendedor ambulante Roni Antunes Marques, de 57 anos, teve a casa inundada e perdeu vários móveis, eletrodomésticos, roupas e comida. Enquanto tentava impedir a entrada da água pelo portão, quase foi atingido pelo muro que caiu. "Foi por pouco".

Ele e outras pessoas que também tiveram prejuízo são amparadas pela prefeitura. Desde ontem, a pedido do prefeito Odilon Ribeiro, equipes de plantão da Defesa Civil e Secretarias Municipais de Assistência Social e de Obras atendem famílias que tiveram as casas invadidas pela água.

Estão sendo entregues água, alimentos, colchões e auxílio no transporte de famílias e seus pertences para casa de familiares e, ainda, para a Associação de Moradores da Vila Quarenta. A equipe do Plantão Social da Secretaria de Assistência Social também está trabalhando no acolhimento das famílias que pediram ajuda, com o objetivo de minimizar a situação de risco social.

Roni está alojado na associação do bairro e relatou os momentos de angústia durante a chuva que, em menos de uma hora, chegou a 60 milímetros. "Estava tentando amenizar a entrada de água no portão e quase o muro me pega. Não deu tempo de fazer nada", disse hoje pela manhã, enquanto acompanhava o trabalho de técnicos da prefeitura no local. As equipes buscam meios para evitar novos alagamentos.

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