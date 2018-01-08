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ROTAI desmonta esquema de furto em Aquidauana

Boletim de ocorrência foi registrado no dia 7 de janeiro

Schimene Duque Weber

Publicado em 08/01/2018 às 10:06

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A ROTAI (Ronda Ostensiva Tática do Interior) recebeu a informação de que a pessoa conhecida por "Walison" teria furtado uma motocicleta de cor vermelha. Diante dos fatos, acionaram a equipe do 7º Batalhão da Polícia Militar e, chegando na residência do indivíduo, localizaram a moto.

Percebendo a ação policial, o autor fugiu e, momentos depois, foi localizado em alguns galhos de um pé de manga da vizinhança.

Após a averiguação da moto, foi concluída que ela pertencia a uma outra pessoa, que informou que sua casa havia sido arrombada e revirada enquanto o mesmo estava fora, sendo levada a referida moto.

A equipe policial, após checagem, percebeu que o autor já possuía um mandado de prisão em aberto.

No momento de prisão do autor, o seu irmão, identificado apenas como "Luiz", informou que uma tralha (arreio) completa teria sido levada pelo mesmo. O objeto foi encontrado por um homem identificado como "Odair", que informou ter pago R$ 50,00 pela tralha.

Com uma ficha criminal extensa, Walison também havia furtado a residência de outro homem, de onde havia levado uma carteira contendo dinheiro e documentos pessoais, além de um botijão de gás. Ele teria vendido a mercadoria para uma outra mulher, identificada como "Maria Aparecida", pelo valor de R$ 20,00, e a mesma confirmou o fato.

A ROTAI tomou conhecimento, ainda, de outra moto furtada por Walison, que afirmou que o roubo foi feito por um homem conhecido por "Molinho".

Diante das informações, todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Aquidauana para as devidas providências

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