Após desentendimento, mulher agride esposo com um prato

Na última segunda-feira (08), um homem de 30 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para comunicar um caso de violência doméstica praticado por sua esposa, de 35 anos.

Conforme o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu após um desentendimento na Rua Miguel Lanzillote, no São Francisco. Em ato contínuo, ela teria lesionado o rosto e também mão da vítima, utilizando um prato.

Ele relatou aos policiais que é a primeira vez que algo nesse sentido acontece, mas ainda assim resolveu registrar o fato para que as devidas providências pudessem ser tomadas.