Após desentendimento, mulher agride esposo com um prato

Violência Doméstica
Crime ocorreu na Rua Miguel Lanzillote, no Bairro São Francisco
Na última segunda-feira (08), um homem de 30 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para comunicar um caso de violência doméstica praticado por sua esposa, de 35 anos.
Conforme o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu após um desentendimento na Rua Miguel Lanzillote, no São Francisco. Em ato contínuo, ela teria lesionado o rosto e também mão da vítima, utilizando um prato.
Ele relatou aos policiais que é a primeira vez que algo nesse sentido acontece, mas ainda assim resolveu registrar o fato para que as devidas providências pudessem ser tomadas.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS