Família faz pastelada para bancar exames caros de menino

A família do menino Gabriel Miranda de Oliveira, de apenas quatro anos, convida a comunidade de Aquidauana e região para participar de uma pastelada que acontece no próximo dia 21, a fim de arrecadar fundos para tratamento de saúde.

Desde os 11 meses de idade o garoto sofre com febre e dores abdominais. As causas ainda não foram descobertas e a criança precisa ser submetida a bateria de exames. Os valores arrecadados com a pastelada vão bancar uma tomografia avaliada em R$ 1.829.

De acordo com a mãe, Thaila Miranda, nos últimos meses a família já investiu mais de R$ 7 mil em exames, mas mesmo assim os médicos ainda não descobriram do que o menino sofre. Os únicos diagnósticos por enquanto remetem a alergia a ácaros.

"Ele é um menino ativo, mas sofre com dores no estômago e febre recorrente. Já fizemos uma endoscopia de R$ 1.500 e agora temos esta tomografia para fazer", explicou. A pastelada acontece a partir das 10 horas do próximo dia 21, na Avenida Mato Grosso, entre a Lanchonete do Kenas e a Bicicletaria. O valor é de R$ 10 por dez pasteis. Interessados podem entrar em contato com Thaila pelo número (67) 99934 - 6914.