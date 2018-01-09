Internado desde dezembro na Capital, menino Cauã não resiste a tumor

É velado na Pax Vida, na Rua Sete de Setembro, em Aquidauana, o corpo do menino Cauã Vargas Chaves, de 11 anos. O garoto lutava contra um tumor no cerébro, mas não resistiu e faleceu nesta madrugada, na Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com familiares, ele estava internado desde o dia 21 de dezembro em tratamento. O sepultamento acontece às 10 horas de amanhã, no cemitério localizado na Rua José Rodrigues dos Anjos, no Bairro Arara Azul.