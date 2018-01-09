Internado desde dezembro na Capital, menino Cauã não resiste a tumor

Aquidauana
Vítima é velada na Pax e será sepultada amanhã
É velado na Pax Vida, na Rua Sete de Setembro, em Aquidauana, o corpo do menino Cauã Vargas Chaves, de 11 anos. O garoto lutava contra um tumor no cerébro, mas não resistiu e faleceu nesta madrugada, na Santa Casa de Campo Grande.
De acordo com familiares, ele estava internado desde o dia 21 de dezembro em tratamento. O sepultamento acontece às 10 horas de amanhã, no cemitério localizado na Rua José Rodrigues dos Anjos, no Bairro Arara Azul.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS