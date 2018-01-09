Jovem com necessidades especiais desaparece no Nova Aquidauana

Desespero
Desaparecimento ocorreu no início da manhã da última segunda-feira (08)
Uma mulher identificada como Neide Costa Arguelho, de 37 anos, procurou, na tarde da última segunda-feira (08), a Delegacia de Polícia de Aquidauana, para denunciar o desaparecimento de seu filho, de 19 anos.
De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem Wilian Luiz Arguelho Figueiredo, que é "excepcional", saiu de sua residência, localizada na Rua Ana Luiza Seeou Camy, no Nova Aquidauana, às 6h, e não retornou.
Ainda conforme o relato da mãe, o rapaz faz uso de medicação controlada e, apesar de ter 19 anos, "tem uma mentalidade de uma criança de cinco".
A Polícia Civil do município segue investigando o desaparecimento.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS