Jovem com necessidades especiais desaparece no Nova Aquidauana

Uma mulher identificada como Neide Costa Arguelho, de 37 anos, procurou, na tarde da última segunda-feira (08), a Delegacia de Polícia de Aquidauana, para denunciar o desaparecimento de seu filho, de 19 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem Wilian Luiz Arguelho Figueiredo, que é "excepcional", saiu de sua residência, localizada na Rua Ana Luiza Seeou Camy, no Nova Aquidauana, às 6h, e não retornou.

Ainda conforme o relato da mãe, o rapaz faz uso de medicação controlada e, apesar de ter 19 anos, "tem uma mentalidade de uma criança de cinco".

A Polícia Civil do município segue investigando o desaparecimento.