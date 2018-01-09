Jovem de Aquidauana se recupera após sucesso em transplante de medula

"Só tenho a agradecer pela nova oportunidade que Deus me deu". Esta foi a declaração do jovem aquidauanense Rafael Mengual, de 28 anos, que foi bem sucedido em transplante de medula realizado no Hospital do Câncer de Barretos, no interior de São Paulo. O rapaz havia sido acometido por linfoma de hodgkin, é uma forma de câncer que se origina nos linfonodos (gânglios) do sistema linfático.

Por telefone, ele conversou com a equipe do jornal O Pantaneiro e disse que este foi o primeiro passo da batalha que deve durar por cerca de cinco anos. Conforme explicado, Rafael estava internado desde dezembro e recebeu transplante com amostra do próprio corpo.

Ele deve receber alta nos próximos dias, quando inicia série de viagens periódicas a Barretos para manutenção. "Vou voltar pra cá daqui a 15 dias e vai ser assim, depois de cada vacina demora mais pra eu voltar. Começa com 15, depois com 20 dias, depois com um mês e assim vai por alguns anos", pontuou o rapaz que não escondia a felicidade. "Preciso ser grato a nova oportunidade de vida que recebi", completou.

*Matéria alterada às 7h55 para a correção de informações