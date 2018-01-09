Ladrões furtam construção em andamento no Conjunto Previsul

Uma mulher de 44 anos teve sua residência, que ainda está em construção, furtada no Conjunto Previsul, em Aquidauana, na manhã da última segunda-feira (08).

De acordo com o boletim de ocorrência, ela foi avisada sobre o fato pelo seu construtor, que notou a ação criminosa. Em ato contínuo, ela visitou sua propriedade e constatou que o cadeado do portão tinha sido arrombado e que os ladrões levaram dois rolos de fio elétrico de 2,5mm de 100m cada, além de 500m de fios elétricos de várias medidas.

A Polícia Civil do município segue investigando o caso.