Ladrões furtam construção em andamento no Conjunto Previsul

Ação Criminosa
Proprietária do local foi avisada sobre o fato pelo seu construtor, que notou a ação criminosa
Uma mulher de 44 anos teve sua residência, que ainda está em construção, furtada no Conjunto Previsul, em Aquidauana, na manhã da última segunda-feira (08).
De acordo com o boletim de ocorrência, ela foi avisada sobre o fato pelo seu construtor, que notou a ação criminosa. Em ato contínuo, ela visitou sua propriedade e constatou que o cadeado do portão tinha sido arrombado e que os ladrões levaram dois rolos de fio elétrico de 2,5mm de 100m cada, além de 500m de fios elétricos de várias medidas.
A Polícia Civil do município segue investigando o caso.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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