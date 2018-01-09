Possibilidades de chuva forte aumentam nesta terça-feira, diz Inmet

As possibilidades de chuva forte atingirem Aquidauana aumentam ainda mais nesta terça-feira (09).

De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante a tarde e a noite haverão pancadas de chuva, mas durante a tarde existem grandes chances de que também ocorram fortes trovoadas.

A tendência é de que a temperatura mínima seja de 22ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 28ºC.

