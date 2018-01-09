Possibilidades de chuva forte aumentam nesta terça-feira, diz Inmet

Previsão do Tempo
Previsão é do boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
As possibilidades de chuva forte atingirem Aquidauana aumentam ainda mais nesta terça-feira (09).
De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante a tarde e a noite haverão pancadas de chuva, mas durante a tarde existem grandes chances de que também ocorram fortes trovoadas.
A tendência é de que a temperatura mínima seja de 22ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 28ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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