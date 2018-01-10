Cristão, dono de bicicletaria e fã de pesca, Armando morre de infarto

Aquidauana
Velório acontece na Pax Universal
Armando Félix Garcia, dono de uma bicicletaria por vários anos em Aquidauana, morreu vítima de infarto. Apaixonado por pescaria e cristão participativo da comunidade Manancial da Vida, deixa a esposa Ilca, o filho Félix Placência e dois netos. O velório ocorre na Pax Universal e o sepultamento está marcado para às 16h30 de hoje.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS