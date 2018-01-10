Cristão, dono de bicicletaria e fã de pesca, Armando morre de infarto

Armando Félix Garcia, dono de uma bicicletaria por vários anos em Aquidauana, morreu vítima de infarto. Apaixonado por pescaria e cristão participativo da comunidade Manancial da Vida, deixa a esposa Ilca, o filho Félix Placência e dois netos. O velório ocorre na Pax Universal e o sepultamento está marcado para às 16h30 de hoje.