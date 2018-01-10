Homem sai de mata, rouba celular de jovem e foge no Previsul

Assalto
Crime aconteceu na tarde de ontem
Jovem de 20 anos teve o aparelho de celular roubado na tarde de ontem, enquanto caminhava pela Rua Oscar Trindade de Barros, no Bairro Previsul, em Aquidauana. O autor saiu de uma mata, tomou o aparelho à força e fugiu em rumo ignorado.
Segundo a vítima, o desconhecido trajava camiseta branca, short vermelho, estava com o rosto coberto por um pano branco, descalço, tinha pele morena, cabelo encaracolado e cerca de 1,60m de altura. A Polícia Civil investiga o caso.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS