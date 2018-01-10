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Prefeitura inicia reforma completa da ESF José Vória na Santa Terezinha

Renan Nucci

Publicado em 10/01/2018 às 16:43

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“Possibilitar um ambiente melhor e mais adequado para os atendimentos aos pacientes e aos servidores que trabalham no posto, esse é o nosso objetivo com a reforma”, explicou o prefeito Odilon Ribeiro, ao acompanhar o início da obra na unidade ESF José Vória, no Bairro Santa Terezinha.

O ano de 2018 começa com obras para beneficiar quem busca atendimento médico e odontológico na ESF José Vória, em Aquidauana.  A Prefeitura de Aquidauana iniciou neste mês de janeiro a reforma completa de toda a unidade de saúde José Vória, incluindo a substituição de todo o telhado, que estava com infiltração e que cada vez que chovia, acarretava transtorno aos servidores do posto e gerava reclamações dos pacientes. 

Outro serviço essencial incluso na reforma da ESF José Vória são as adequações banheiros e salas dos médicos, além da substituição de todo o piso danificado. “Temos bastante serviço pela frente, pois a ESF será reformada por completo, ficará um prédio novo, arejado e com as adequações necessárias para melhor comodidade aos pacientes e da equipe de trabalho. Com certeza os usuários da ESF ficarão satisfeitos com essa obra”, pontuou o secretário de Saúde, Dr. Eduardo Moraes. 

O secretário municipal de Planejamento, Ronaldo Ângelo de Almeida, explicou que o prefeito Odilon Ribeiro, ao ir in loco vistoriar o prédio, percebeu a urgência e necessidade de mexer em toda a estrutura dessa ESF. 

“O prefeito viu a situação que o posto ficava a cada chuva. A quantidade enorme de infiltração. Ele não protelou e solicitou que as secretarias de Saúde e Planejamento organizassem um plano de ação e a prefeitura já iniciasse essa reforma. Conseguimos inscrever o município no programa PMAQ, o projeto foi aprovado e agora a prefeitura tem o recurso para essa reforma que é de extrema importância”, detalhou.

O PMAQ é o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, gerenciado pelo Governo Federal. O programa disponibiliza, após minuciosa análise, cumprimento de exigências documentais e aprovação dos projetos inscritos pelos municípios, um repasse de recursos do incentivo federal para as prefeituras participantes possa utilizar visando a melhoria no padrão de qualidade no atendimento nas unidades básicas de saúde, como ocorre agora em Aquidauana, com a reforma da ESF José Vória.


ATENDIMENTOS


A obra foi iniciada neste mês de Janeiro e se o tempo colaborar, o índice de chuvas diminuírem, a previsão da equipe que trabalha na obra, é de concluir a reforma até o final do mês de Fevereiro. Com isso, para evitar transtornos aos pacientes e cancelamentos de consultas, a equipe da ESF José Vória reorganizou o espaço existente para que os atendimentos aconteçam normalmente.

Em nota, a direção da ESF agradece a compreensão dos pacientes e pedem que tenham paciência diante dos barulhos, poeira e movimentação da obra na unidade. “Pedimos que tenham paciência e compreensão para com o momento. Essa reforma trará melhorias para ambiente, e vai garantir que no futuro tenhamos um espaço para melhor atendê-los”, assina a Equipe Esf José Vória. 

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