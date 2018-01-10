Rede municipal de ensino de Aquidauana abre matrículas até dia 24

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) está com as matrículas abertas para todas as unidades escolares da Rede Municipal (Reme), da cidade e zona rural, incluindo as Escolas Pantaneiras.

Desde o final do mês de novembro, os pais ou responsáveis já podiam procurar os Centros Municipais de Educação Infantil para fazer a confirmação de matrículas das crianças que já estudavam naquelas unidades. Porém, há muitos pais que ainda não confirmaram as matrículas.

O secretário municipal de Educação, Mauro Luiz Batista informou que o calendário letivo já está sendo elaborado, os cardápios da merenda deste ano também já estão sendo preparados, porém é prioridade que os pais procurem a secretaria das unidades escolares para confirmar e efetivar a matrícula. “O trabalho administrativo, a organização dos diários, calendário, cardápio está a todo vapor na Semed. A equipe toda está entusiasmada e ansiosa para começarmos mais um ano letivo da nossa Reme”, completou o secretário.



O calendário divulgado pela Semed estabelece os seguintes prazos:

- Educação Infantil: confirmação de matrículas p/ alunos que frequentam quem não fez ainda pode procurar o quanto antes para efetivar;

- Educação Infantil: matrículas para alunos novos até o próximo dia 24 de janeiro;

- Ensino Fundamental: confirmação de matrículas dos alunos da escola aprovados direto, no período: 15/12/17 a 22/12/2017; matrículas para alunos aprovados com exame final e retidos, de 18/12 a 22/12/2017; matrículas para alunos novos no período de 08/01/2018 a 24/01/2018.



Nas escolas pantaneiras as matrículas para alunos da própria escola aprovados estavam abertas desde o mês de dezembro. Já a matrícula de alunos aprovados com exame final, retidos e novos pode ser efetivada até o dia 24 de janeiro.

É importante lembrar que as matrículas de alunos aprovados com exame final, retidos e novos da Escola Pantaneira deverão ser realizadas na secretaria da Escola Municipal Polo Pantaneira, que funciona no prédio da Semed, sito a Rua Luiz da Costa Gomes, nº 700, na Vila Cidade Nova. Mais informações: 67 – 3241-2292.