Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 11:05

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

Rede municipal de ensino de Aquidauana abre matrículas até dia 24

Há muitos pais que ainda não confirmaram as matrículas

Renan Nucci

Publicado em 10/01/2018 às 16:38

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) está com as matrículas abertas para todas as unidades escolares da Rede Municipal (Reme), da cidade e zona rural, incluindo as Escolas Pantaneiras.

Desde o final do mês de novembro, os pais ou responsáveis já podiam procurar os Centros Municipais de Educação Infantil para fazer a confirmação de matrículas das crianças que já estudavam naquelas unidades. Porém, há muitos pais que ainda não confirmaram as matrículas.

O secretário municipal de Educação, Mauro Luiz Batista informou que o calendário letivo já está sendo elaborado, os cardápios da merenda deste ano também já estão sendo preparados, porém é prioridade que os pais procurem a secretaria das unidades escolares para confirmar e efetivar a matrícula. “O trabalho administrativo, a organização dos diários, calendário, cardápio está a todo vapor na Semed. A equipe toda está entusiasmada e ansiosa para começarmos mais um ano letivo da nossa Reme”, completou o secretário.


O calendário divulgado pela Semed estabelece os seguintes prazos:

- Educação Infantil: confirmação de matrículas p/ alunos que frequentam quem não fez ainda pode procurar o quanto antes para efetivar; 

- Educação Infantil: matrículas para alunos novos até o próximo dia 24 de janeiro;

- Ensino Fundamental: confirmação de matrículas dos alunos da escola aprovados direto, no período: 15/12/17 a 22/12/2017; matrículas para alunos aprovados com exame final e retidos, de 18/12 a 22/12/2017; matrículas para alunos novos no período de 08/01/2018 a 24/01/2018.


Nas escolas pantaneiras as matrículas para alunos da própria escola aprovados estavam abertas desde o mês de dezembro. Já a matrícula de alunos aprovados com exame final, retidos e novos pode ser efetivada até o dia 24 de janeiro.

É importante lembrar que as matrículas de alunos aprovados com exame final, retidos e novos da Escola Pantaneira deverão ser realizadas na secretaria da Escola Municipal Polo Pantaneira, que funciona no prédio da Semed, sito a Rua Luiz da Costa Gomes, nº 700, na Vila Cidade Nova. Mais informações: 67 – 3241-2292.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Publicidade

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo