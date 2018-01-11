Bombeiros encontram corpo de homem desaparecido em córrego

Fim das buscas
O velório e o sepultamento de Leandro Martinez Viana devem acontecer em Aquidauana
Foi encontrado há pouco de Leandro Martinez Viana, desaparecido desde o último domingo (07) no córrego Ceroula, região da Fazenda Recante dos Pintados, em Terenos.
A família ainda não deu detalhes sobre horários de velório e sepultamento, mas garantiu que devem acontecer em Aquidauana, aguardando apenas a liberação por parte do Instituto Médico Legal (IML). O corpo de Leandro estava na região conhecida como Cachoeirão.
Conforme noticiado pelo jornal "O Pantaneiro", ele, que era casado e pai de duas meninas, trabalhava com construção civil e estava na propriedade em lazer com a família. Ele teria mergulhado uma vez e, na segunda tentativa, ficou submerso e não retornou.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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