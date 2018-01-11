Bombeiros encontram corpo de homem desaparecido em córrego

Foi encontrado há pouco de Leandro Martinez Viana, desaparecido desde o último domingo (07) no córrego Ceroula, região da Fazenda Recante dos Pintados, em Terenos.

A família ainda não deu detalhes sobre horários de velório e sepultamento, mas garantiu que devem acontecer em Aquidauana, aguardando apenas a liberação por parte do Instituto Médico Legal (IML). O corpo de Leandro estava na região conhecida como Cachoeirão.

Conforme noticiado pelo jornal "O Pantaneiro", ele, que era casado e pai de duas meninas, trabalhava com construção civil e estava na propriedade em lazer com a família. Ele teria mergulhado uma vez e, na segunda tentativa, ficou submerso e não retornou.