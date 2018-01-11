Carnavalesco representa Aquidauana em concursos na Capital e interior

O carnavalesco aquidauanense Kevin Constantino participa em fevereiro de dois concursos de fantasias, representando o município de Aquidauana e a escola de samba Deixa Falar, de Campo Grande. No dia 3 de fevereiro ele compete na Capital e no final de semana seguinte, dia 8, participa do concurso em Corumbá.

Terceiro lugar em 2016, Kevin desfila desta vez com a fantasia intitulada baile de máscaras, na categoria luxo especial. Nesta semana ele está na Capital fazendo os ajustes da roupa, que conta com adereços como pedras, penas e muito brilho. "Os jurados avaliam a elaboração, o brilho e outros detalhes" disse ele, confiante.