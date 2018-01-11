Carnavalesco representa Aquidauana em concursos na Capital e interior

Cultura
Kevin Constantino desfila desta vez com a fantasia intitulada baile de máscaras
O carnavalesco aquidauanense Kevin Constantino participa em fevereiro de dois concursos de fantasias, representando o município de Aquidauana e a escola de samba Deixa Falar, de Campo Grande. No dia 3 de fevereiro ele compete na Capital e no final de semana seguinte, dia 8, participa do concurso em Corumbá.
Terceiro lugar em 2016, Kevin desfila desta vez com a fantasia intitulada baile de máscaras, na categoria luxo especial. Nesta semana ele está na Capital fazendo os ajustes da roupa, que conta com adereços como pedras, penas e muito brilho. "Os jurados avaliam a elaboração, o brilho e outros detalhes" disse ele, confiante.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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