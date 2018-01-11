Jovem acaba detida após furtar doces de mercado no Bairro Alto

Um curioso caso criminal chamou a atenção das autoridades policiais na tarde da última quarta-feira (10), no Bairro Alto, em Aquidauana: uma jovem de 18 anos teria entrado em um mercado da região somente para furtar doces e guloseimas.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o proprietário teria acionado a Polícia Militar dizendo que estava com a garota em seu escritório, uma vez que a mesma adentrou seu mercado e, logo após sair, seus funcionários perceberam algo estranho e avisaram uma terceira pessoa, que foi atrás dela e a localizou a poucos metros do comércio, carregando todos os objetos do furto, como um pacote de bolacha Passatempo, um pacote de bolacha Tucs, um pacote de chocolate BIS, uma barra de chocolate Laka, um pacote de cookies Bauducco e uma caixa de achocolatado Leco.

A autora do crime foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.