Obras na Antônio Campelo deverão ser finalizadas em dois meses

As obras de pavimentação e drenagem da Rua Antônio Campelo, iniciadas em 2017, deverão ser finalizadas em dois meses, conforme estimativa de Denilson Yamada, encarregado da Pactual Construções Ltda, empresa responsável pelos serviços.

As melhorias da infraestrutura da rua, prolongada por seis quadras no bairro Santa Therezinha, estavam previstas desde abril do ano passado, quando o Governo de Mato Grosso do Sul anunciou a tomada de preço para as obras de asfalto e drenagem de Aquidauana.