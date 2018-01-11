Obras na Antônio Campelo deverão ser finalizadas em dois meses

Cidade
Melhorias da infraestrutura da rua tiveram início no ano passado
As obras de pavimentação e drenagem da Rua Antônio Campelo, iniciadas em 2017, deverão ser finalizadas em dois meses, conforme estimativa de Denilson Yamada, encarregado da Pactual Construções Ltda, empresa responsável pelos serviços.
As melhorias da infraestrutura da rua, prolongada por seis quadras no bairro Santa Therezinha, estavam previstas desde abril do ano passado, quando o Governo de Mato Grosso do Sul anunciou a tomada de preço para as obras de asfalto e drenagem de Aquidauana.
O prefeito do município, que esteve vistoriando as obras na manhã desta quinta-feira (11), falou sobre a importância do serviço. "É uma rua bem movimentada da cidade e as obras deverão auxiliar a mobilidade urbana. A Antônio Campelo é uma das principais vias de fluxo de automóveis para alguns bairros e vilas da cidade, algo que também vai beneficiar os moradores dessa região", enfatizou.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
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DESPEDIDA
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS