Pancadas de chuva e trovoadas continuam a atingir Aquidauana, diz Inmet

Meteorologia
Previsão do tempo desta quinta-feira (11) foi feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
As pancadas de chuva e trovoadas que atingiram Aquidauana nos últimos dias não devem dar descanso tão cedo e continuam nesta quinta-feira (11).
De acordo com o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a probabilidade de trovoadas no município se intensificam durante a tarde, mas o dia inteiro deverá ser chuvoso e nublado.
A tendência é de que a temperatura mínima seja de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 33ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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