Pancadas de chuva e trovoadas continuam a atingir Aquidauana, diz Inmet

As pancadas de chuva e trovoadas que atingiram Aquidauana nos últimos dias não devem dar descanso tão cedo e continuam nesta quinta-feira (11).

De acordo com o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a probabilidade de trovoadas no município se intensificam durante a tarde, mas o dia inteiro deverá ser chuvoso e nublado.

A tendência é de que a temperatura mínima seja de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 33ºC.