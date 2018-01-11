Prefeitura contrata projetos de melhorias para o Nova Aquidauana

Licitação
São previstas obras de pavimentação asfáltica e drenagens no âmbito do Programa Avançar Cidades
A Prefeitura de Aquidauana abriu processo licitatório na modalidade "menor preço", para contratação de empresa especializada na elaboração de projetos básicos de pavimentação asfáltica e drenagens para o Bairro Nova Aquidauana.
Conforme publicado no Diário Oficial do Município de hoje, as concorrentes devem estar aptas a prestar tais serviços que serão executados no âmbito do Programa Avançar Cidades (Mobilidade Urbana), do Ministério da Saúde.
De acordo com o edital, o procedimento licitatório está marcado para às 8 horas do dia 15 de fevereiro, sala número 01, na Rua Luiz da Costa Gomes, 711, na Vila Cidade Nova. Outras informações podem ser obtidas no edital disponível aqui.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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