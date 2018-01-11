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Licitação

Prefeitura contrata projetos de melhorias para o Nova Aquidauana

São previstas obras de pavimentação asfáltica e drenagens no âmbito do Programa Avançar Cidades

Renan Nucci

Publicado em 11/01/2018 às 16:41

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A Prefeitura de Aquidauana abriu processo licitatório na modalidade "menor preço", para contratação de empresa especializada na elaboração de projetos básicos de pavimentação asfáltica e drenagens para o Bairro Nova Aquidauana. 

Conforme publicado no Diário Oficial do Município de hoje, as concorrentes devem estar aptas a prestar tais serviços que serão executados no âmbito do Programa Avançar Cidades (Mobilidade Urbana), do Ministério da Saúde.

De acordo com o edital, o procedimento licitatório está marcado para às 8 horas do dia 15 de fevereiro, sala número 01, na Rua Luiz da Costa Gomes, 711, na Vila Cidade Nova. Outras informações podem ser obtidas no edital disponível aqui.

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