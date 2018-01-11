Prefeitura de Aquidauana abre processo para convocação de professores

Vagas
O cadastro será usado para o preenchimento de vagas em substituição aos professores do quadro efetivo
A Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana abriu inscrições para cadastro de reserva de professores habilitados para aulas temporárias, sob regime de convocação. O edital com todos os detalhes do processo seletivo constam no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, disponível no site da prefeitura.
Conforme publicado, as vagas são para educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos em unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme) na área urbana, aldeias indígenas, distritos e escolas pantaneiras, ao longo do ano letivo de 2018.
O cadastro será usado pela prefeitura para o preenchimento de vagas em substituição aos professores do quadro efetivo que se encontram afastados de funções como direção e coordenação pedagógica, nomeados para outros cargos, readaptados, em período de licenças, entre outros.
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