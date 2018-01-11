Secretaria de Obras retoma cronograma de limpeza no município

A Secretaria de Obras de Aquidauana retomou, na última terça-feira (09), o cronograma de limpeza no município, tanto nos bairros quanto na área central.

De acordo com o Secretário de Obras, Archibald Joseph Macintyre, o Mac, caminhões, máquinas, roçadeiras e homens trabalham em ritmo acelerado para fazer a capina, roçada, coleta de entulhos, galhos de árvores e lixos acumulados na cidade. As margens dos córregos que cortam a área urbana de Aquidauana também estão no cronograma para coleta de lixo e entulhos, uma vez que muitos cidadãos despejam indevidamente o lixo nesses locais.

Os serviços estão sendo realizados na ESF da Nova Aquidauana; limpeza e capina na Vila São Pedro, no campo de futebol da COAHB II e na Vila Santa Terezinha; tapa-buraco no Bairro Alto; serviços de poda e corte de árvores na Vila Cidade Nova; retirada de lixos e galhos na área central; limpeza no pátio da Estação Rodoviária, Praça Afonso Pena, Praça Imaculada Conceição, Avenida Dr. Sabino do Patrocínio (Pantaneta), Praça da Juventude e pátio do Poliesportivo, Rua Estevão Alves Corrêa e Rua Giovani Toscano de Brito.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Aquidauana