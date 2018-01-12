Após 14 anos, cadeirante inicia campanha para conseguir nova moto

A história da cadeirante aquidauanense Zilca Moura de Oliveira Pereira, de 32 anos, se assemelha a de várias pessoas deficientes de todo o país, que enfrentam calvários diários para realizar atividades simples do cotidiano, justamente porque moram em regiões onde a acessibilidade é precária. Para se locomover, ela contava com uma motocicleta que, com o passar dos anos, saiu das linhas de fabricação e praticamente não há peças de reposição no mercado.

O veículo de Zilca havia sido doado por Zeca do PT em 2003, depois que ela encaminhou a ele uma carta relatando suas limitações. A moto, que vinha com um suporte para transporte da cadeira de rodas, transformou a vida dela, garantindo mobilidade e chances de renda extra. A cadeirante tinha a possibilidade de transitar por toda a cidade para vender sabão caseiro. "A moto é minhas duas pernas", disse.

Entretando, por conta do longo período de uso, naturalmente a motocicleta passou a apresentar problemas mecânicos e a cada vez fica mais difícil conseguir as peças. Temendo ficar a pé e perder a independência de locomoção, Zilca iniciou no Facebook uma campanha com objetivo de tentar sensibilizar a população de Aquidauana na luta para obter uma moto nova. "O povo de Aquidauana é solidário e estou confiante que todos vão me ajudar". Aos interessados, Zilca mora na Rua Inácio Gomes, 11, Conjunto Popular. O telefone para contato é o 67 99625 - 2071.