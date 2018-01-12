Colisão entre carro e caminhão mobiliza equipe do Corpo de Bombeiros no Guanandy

Na manhã da última quinta-feira, uma colisão entre um carro e um caminhão mobilizou uma ação do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, no bairro Guanandy.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência do CBBMS, o acidente de trânsito fez duas vítimas, a condutora do veículo Volkswagen/Voyage, de 57 anos, e o condutor do caminhão, de 36 anos, mas os danos foram apenas materiais, uma vez que ambos foram encontrados ilesos pela equipe de oficiais.

Os veículos envolvidos ficaram sob cuidados da Polícia Militar do município.