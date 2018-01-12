Colisão entre carro e caminhão mobiliza equipe do Corpo de Bombeiros no Guanandy

Trânsito
Acidente de trânsito ocorreu na manhã da última quinta-feira (11)
Na manhã da última quinta-feira, uma colisão entre um carro e um caminhão mobilizou uma ação do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, no bairro Guanandy.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência do CBBMS, o acidente de trânsito fez duas vítimas, a condutora do veículo Volkswagen/Voyage, de 57 anos, e o condutor do caminhão, de 36 anos, mas os danos foram apenas materiais, uma vez que ambos foram encontrados ilesos pela equipe de oficiais.
Os veículos envolvidos ficaram sob cuidados da Polícia Militar do município.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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