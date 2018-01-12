Família de homem que morreu afogado em córrego de Terenos aguarda liberação do corpo

Tragédia
A reportagem do jornal 'O Pantaneiro' entrou em contato com familiares, que informaram que o corpo permanece em Campo Grande para a avaliação dos legistas
O corpo de Leandro Martinez Viana, que estava desaparecido desde o último domingo (07) e foi encontrado na tarde da última quinta-feira (11), segue em Campo Grande, sob a avaliação dos legistas.
A família do homem, que manteve as esperanças até o último minuto de busca, agora, aguarda a liberação do corpo para que as devidas despedidas possam ser feitas.
A reportagem do jornal "O Pantaneiro" entrou em contato com familiares, que informaram ainda não terem a precisão da data da liberação do corpo, que poderá ocorrer ainda na tarde de hoje ou amanhã, dia 13 de janeiro.
Ainda assim, foi decidido que o velório e o sepultamento serão realizados no Cemitério Parque Cidade Natureza, o Cemitério do Dourado, em Aquidauana.
A nossa equipe deseja à família e amigos os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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