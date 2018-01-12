Família de homem que morreu afogado em córrego de Terenos aguarda liberação do corpo

O corpo de Leandro Martinez Viana, que estava desaparecido desde o último domingo (07) e foi encontrado na tarde da última quinta-feira (11), segue em Campo Grande, sob a avaliação dos legistas.

A família do homem, que manteve as esperanças até o último minuto de busca, agora, aguarda a liberação do corpo para que as devidas despedidas possam ser feitas.

A reportagem do jornal "O Pantaneiro" entrou em contato com familiares, que informaram ainda não terem a precisão da data da liberação do corpo, que poderá ocorrer ainda na tarde de hoje ou amanhã, dia 13 de janeiro.

Ainda assim, foi decidido que o velório e o sepultamento serão realizados no Cemitério Parque Cidade Natureza, o Cemitério do Dourado, em Aquidauana.

A nossa equipe deseja à família e amigos os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.