Homem se recusa a pegar senha de atendimento e causa confusão em órgão público

Uma confusão ocorrida na tarde da última quinta-feira (11) no escritório da Sanesul mobilizou uma ação da Polícia Militar de Aquidauana na rua Pandiá Calógeras.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, um homem de 43 anos chegou ao local exigindo atendimento imediato, se recusando a pegar a senha, que faz parte do protocolo do órgão. Bastante alterado, ele gritou com um funcionário, dizendo que não pegaria senha "p*rra nenhuma" e, em seguida, começou a proferir outras palavras de baixo calão contra os atendentes.

Temendo pela integridade física dos funcionários e usuários, a PM foi acionada e teve que conter o homem, que estava bastante agressivo e com gestos ameaçadores. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município para as devidas providências.