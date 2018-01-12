Homem se recusa a pegar senha de atendimento e causa confusão em órgão público

Pandiá Calógeras
Caso aconteceu na tarde da última quinta-feira (11)
Uma confusão ocorrida na tarde da última quinta-feira (11) no escritório da Sanesul mobilizou uma ação da Polícia Militar de Aquidauana na rua Pandiá Calógeras.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, um homem de 43 anos chegou ao local exigindo atendimento imediato, se recusando a pegar a senha, que faz parte do protocolo do órgão. Bastante alterado, ele gritou com um funcionário, dizendo que não pegaria senha "p*rra nenhuma" e, em seguida, começou a proferir outras palavras de baixo calão contra os atendentes.
Temendo pela integridade física dos funcionários e usuários, a PM foi acionada e teve que conter o homem, que estava bastante agressivo e com gestos ameaçadores. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município para as devidas providências.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS