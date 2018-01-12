Inmet prevê céu nublado, pancadas de chuva e altas temperaturas nesta sexta-feira

Apesar das altas temperaturas que irão atingir a cidade de Aquidauana nesta sexta-feira (12), a previsão é de que o dia seja muito abafado e chuvoso.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um boletim meteorológico que apresenta dados de que o céu estará nublado durante todo o dia e pancadas de chuva deverão acontecer com frequência e tomar conta do município.

Ainda de acordo com a previsão do tempo, a temperatura mínima desta sexta-feira será de 24ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 33ºC.