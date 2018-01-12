Inmet prevê céu nublado, pancadas de chuva e altas temperaturas nesta sexta-feira

Previsão do Tempo
Boletim meteorológico é do Insituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Apesar das altas temperaturas que irão atingir a cidade de Aquidauana nesta sexta-feira (12), a previsão é de que o dia seja muito abafado e chuvoso.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um boletim meteorológico que apresenta dados de que o céu estará nublado durante todo o dia e pancadas de chuva deverão acontecer com frequência e tomar conta do município.
Ainda de acordo com a previsão do tempo, a temperatura mínima desta sexta-feira será de 24ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 33ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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