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Menina alegre, extrovertida e "atleta": Carol vai deixar saudades

Aos 16 anos, Carol teve a história abreviada pela leucemia

Renan Nucci

Publicado em 12/01/2018 às 17:43

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Depois de quase um ano, a jovem Caroline Villarinho, 16 anos, moradora em Anastácio,  não resistiu à batalha contra a leucemia e faleceu nesta madrugada. Nas redes sociais, amigos e colegas de escola aproveitaram a oportunidade para se despedir, com mensagens de carinho e apoio à família. Segundo a amiga Marília Prado de Azevedo, 28, Carol vai deixar saudades, principalmente pela energia positiva que compartilhava com todos ao redor.

Em contato com a reportagem, Marília lembrou que a amiga sempre foi uma pessoa alegre, extrovertida, muito brincalhona e que não gostava de ver ninguém triste. "Quando ela ficou doente, tínhamos fé que seria curada. Eu e a Gabi, outra amiga, sempre vamos nos lembrar dos bons momentos que tivemos com ela, principalmente o sorriso", explicou.

Marília relatou ainda que Carol sempre participava dos jogos escolares, como uma verdadeira atleta, além de ser também uma menina vaidosa. "Ela não ia ali na esquina sem arrumar o cabelo e passar um batom ou uma maquiagem. Quando ela começou o tratamento, foi bem difícil no começo, mas estivemos juntos com ela para apoiar. Ela também buscou forças na família e conseguiu superar a queda de cabelo. Infelizmente Deus quis que a hora fosse agora", lamentou. O sepultamento dele aconteceu às 18 horas, no cemitério municipal de Anastácio.

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