Mulher é furtada em posto de saúde e filha faz denúncia

Policial
Caso aconteceu na manhã da última quinta-feira (11)
Na tarde da última quinta-feira (11), uma mulher de 34 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para denunciar um furto sofrido por sua mãe naquela mesma manhã.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava no posto de saúde do Ovídio Costa I, localizado ao lado da Rotai, e deixou uma bicicleta Caloi/Poti de cores preto e branco dentro do centro de atendimento da unidade de saúde, e quando retornou, não encontrou mais o seu veículo de locomoção.
O crime segue sendo investigado pela Polícia Civil do município.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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