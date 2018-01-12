Mulher é furtada em posto de saúde e filha faz denúncia

Na tarde da última quinta-feira (11), uma mulher de 34 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para denunciar um furto sofrido por sua mãe naquela mesma manhã.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava no posto de saúde do Ovídio Costa I, localizado ao lado da Rotai, e deixou uma bicicleta Caloi/Poti de cores preto e branco dentro do centro de atendimento da unidade de saúde, e quando retornou, não encontrou mais o seu veículo de locomoção.

O crime segue sendo investigado pela Polícia Civil do município.