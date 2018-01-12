Vítima procura delegacia após sofrer ameaça de morte na Vila Eliane

Aquidauana
Vítima procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana temendo por sua integridade física
Um homem de 59 anos, morador da Vila Eliane, procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana, temendo por sua integridade física, após ter sofrido uma ameaça de morte por parte de sua ex-convivente.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado na tarde da última quinta-feira (11), ele teria telefonado para a autora, residente da Estrada do Taboco. Durante a conversa, a mulher disse que iria mandar matá-lo no mesmo dia, uma vez que seu atual namorado possui um revólver e, daquele dia, "ele não passaria".
As autoridades policiais do município seguem investigando o caso.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS