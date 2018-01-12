Vítima procura delegacia após sofrer ameaça de morte na Vila Eliane

Um homem de 59 anos, morador da Vila Eliane, procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana, temendo por sua integridade física, após ter sofrido uma ameaça de morte por parte de sua ex-convivente.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na tarde da última quinta-feira (11), ele teria telefonado para a autora, residente da Estrada do Taboco. Durante a conversa, a mulher disse que iria mandar matá-lo no mesmo dia, uma vez que seu atual namorado possui um revólver e, daquele dia, "ele não passaria".

As autoridades policiais do município seguem investigando o caso.