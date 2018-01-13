Tempo
Neste sábado, a previsão é de chuvas e trovoadas
O final de semana será de tempo chuvoso em Aquidauana e Anastácio. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no sábado, o dia será de tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas principalmente à tarde, nas duas cidades.
No domingo, o dia amanhece encoberto e pode chover a partir da tarde. A mínima será de 23°C e a máxima de 33°C.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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