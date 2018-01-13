O final de semana será de tempo chuvoso em Aquidauana e Anastácio. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no sábado, o dia será de tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas principalmente à tarde, nas duas cidades.

No domingo, o dia amanhece encoberto e pode chover a partir da tarde. A mínima será de 23°C e a máxima de 33°C.