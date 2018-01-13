Jovem tem celular furtado em provador de loja no centro

Uma jovem de 20 anos procurou a Polícia Civil neste sábado, depois de ter o aparelho de telefone celular furtado no provador de uma loja no centro de Aquidauana. A direção da loja alegou não se responsabilizar pelos objetos de clientes e disse que librerá as imagens apenas sob ordem judicial.

Conforme relatado, a vítima disse que foi à loja comprar roupas e, depois de entrar no provador, deixou o celular em cima de uma das laterais. Ela escolheu as peças, fez a compra e logo em seguida se lembrou que havia esquecido o aparelho no provador. Ao retornar no local, viu que tinha sumido.