Jovem tem celular furtado em provador de loja no centro

Aquidauana
Aquidauana. A direção da loja alegou não se responsabilizar pelos objetos de clientes
Uma jovem de 20 anos procurou a Polícia Civil neste sábado, depois de ter o aparelho de telefone celular furtado no provador de uma loja no centro de Aquidauana. A direção da loja alegou não se responsabilizar pelos objetos de clientes e disse que librerá as imagens apenas sob ordem judicial.
Conforme relatado, a vítima disse que foi à loja comprar roupas e, depois de entrar no provador, deixou o celular em cima de uma das laterais. Ela escolheu as peças, fez a compra e logo em seguida se lembrou que havia esquecido o aparelho no provador. Ao retornar no local, viu que tinha sumido.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS