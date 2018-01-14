Apesar da rápida aparição solar, tarde deverá ser de trovoadas

Aquidauana
Dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Apesar da rápida aparição do Sol no céu de Aquidauana durante boa parte da manhã deste domingo (14), a probabilidade é de que, durante a tarde, ocorram trovoadas em áreas isoladas da cidade e que, durante a noite, um pouco de chuva mais calma volte a atingir o município.
De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima deverá permanecer em 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 30ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS