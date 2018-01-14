Apesar da rápida aparição solar, tarde deverá ser de trovoadas

Apesar da rápida aparição do Sol no céu de Aquidauana durante boa parte da manhã deste domingo (14), a probabilidade é de que, durante a tarde, ocorram trovoadas em áreas isoladas da cidade e que, durante a noite, um pouco de chuva mais calma volte a atingir o município.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima deverá permanecer em 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 30ºC.