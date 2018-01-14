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Confusão familiar no Aeroporto 2 vai parar na delegacia

Caso aconteceu no início da noite do último sábado (13)

Schimene Duque Weber

Publicado em 14/01/2018 às 08:18

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No início da noite do último sábado (13), por volta de 19h05, uma confusão familiar mobilizou uma equipe da Polícia Militar para a rua Protejada 14, no Aeroporto 2.

De acordo com o boletim registrado, a equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência e, no local, foi informada pelos familiares da vítima que houve uma briga por motivo fúteis, agravada por uma bebedeira que estava ocorrendo desde 10h daquele dia.

Conforme informações das testemunhas, em determinado momento, um homem, esposo de uma mulher que já estava no endereço, chegou e começou a xingá-la com palavras de baixo calão e, em determinado momento, ela teria se irritado e lançado uma cadeira contra o homem, mas acabou acertando uma janela e quebrou os vidros. 

A filha da mulher tentou apartar a briga entre eles, mas foi agarrada pelos cabelos por sua mãe e, para se defender, atirou contra ela um copo, ocasionando um corte na testa.

Diante dos fatos, uma equipe do Corpo de Bombeiros da região também foi acionada para prestar os primeiros socorros para a vítima, que foi conduzida ao PS Municipal, onde permaneceu sob cuidados médicos.

A autora de 35 anos, filha da vítima, foi encaminhada para a Delegacia de Polícia do município para os procedimentos cabíveis.

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