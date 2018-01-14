Sem CNH e com documentos atrasados, motociclista causa acidente na Cidade Nova

Um homem de 27 anos foi detido no fim da noite do último sábado (13), por volta de 23h45, na rua Nilza Ferraz Ribeiro, na Cidade Nova, após provocar um acidente de trânsito.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a equipe de trânsito foi acionada para atender um acidente com vítima e, chegando no referido endereço, encontrou o autor, que não portava nenhuma documentação pessoal e nem de sua motocicleta. Após checagem no sistema, os policiais constataram que o veículo encontra-se com documentação atrasada e o condutor do mesmo não possui CNH.

O autor não foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município, uma vez que estava gravemente ferido, e foi transportado pelo Corpo de Bombeiros para o PS Municipal. A motocicleta foi levada ao pátio do Detran.

O condutor do outro veículo envolvido no acidente, não mencionado no boletim de ocorrência, foi orientado a comparecer à unidade policial para registrar um crime de Lesão Corporal Culposa, caso queira dar prosseguimento à denúncia.