Casal troca agressões físicas no bairro Santa Therezinha

Um casal mobilizou uma ação da Polícia Militar durante a tarde do último domingo (15) até a rua José Ravaglia, no bairro Santa Therezinha, por conta de agressões físicas mútuas ocorridas após um desentendimento.

Conforme destaca o boletim de ocorrência, quando os oficiais chegaram no endereço citado, encontraram o homem, de 40 anos, na frente da residência onde o mesmo informou ter ocorrido uma briga com sua esposa, de 30 anos, e que ambos tem marcas destes fatos, embora não sejam lesões aparentes.

A mulher, ao avisar a equipe policial, informou que desejava representar criminalmente contra o seu esposo, uma vez que o mesmo apresenta comportamento agressivo, e que não deseja mais conviver junto do mesmo, solicitando também uma medida protetiva para afastá-lo.

O caso, que está sendo conduzido pelo Delegado de Polícia Leandro Costa de Lacerda Azevedo, segue sendo investigado para as providências cabíveis.