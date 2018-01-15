Casal troca agressões físicas no bairro Santa Therezinha

Policial
Caso foi registrado como 'Vias de Fato (Violência Doméstica)'
Um casal mobilizou uma ação da Polícia Militar durante a tarde do último domingo (15) até a rua José Ravaglia, no bairro Santa Therezinha, por conta de agressões físicas mútuas ocorridas após um desentendimento.
Conforme destaca o boletim de ocorrência, quando os oficiais chegaram no endereço citado, encontraram o homem, de 40 anos, na frente da residência onde o mesmo informou ter ocorrido uma briga com sua esposa, de 30 anos, e que ambos tem marcas destes fatos, embora não sejam lesões aparentes.
A mulher, ao avisar a equipe policial, informou que desejava representar criminalmente contra o seu esposo, uma vez que o mesmo apresenta comportamento agressivo, e que não deseja mais conviver junto do mesmo, solicitando também uma medida protetiva para afastá-lo.
O caso, que está sendo conduzido pelo Delegado de Polícia Leandro Costa de Lacerda Azevedo, segue sendo investigado para as providências cabíveis.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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