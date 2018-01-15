Inmet prevê mais chuva neste início de semana

Apesar da inconstância climática que toma conta da região pantaneira nos últimos dias, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) dá como certa a chegada de mais chuva nesta segunda-feira (15), que marca o início da semana.

Conforme o boletim meteorológico divulgado, a previsão é de trovoadas atinjam Aquidauana durante a tarde, enquanto pancadas isoladas de chuva cheguem no município juntamente com a noite.

A temperatura mínima prevista é de 24ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 32ºC.