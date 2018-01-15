Inmet prevê mais chuva neste início de semana

Previsão do tempo
Boletim meteorológico foi atualizado na manhã desta segunda-feira (15)
Apesar da inconstância climática que toma conta da região pantaneira nos últimos dias, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) dá como certa a chegada de mais chuva nesta segunda-feira (15), que marca o início da semana.
Conforme o boletim meteorológico divulgado, a previsão é de trovoadas atinjam Aquidauana durante a tarde, enquanto pancadas isoladas de chuva cheguem no município juntamente com a noite.
A temperatura mínima prevista é de 24ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 32ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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