UEMS abrirá vagas em Aquidauana para Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia

Sisu 2018
Vagas são para cursos integrais no período de 5 anos
A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abrirá 150 vagas para três cursos ofertados pela instituição em Aquidauana, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2018.
No município, os cursos ofertados serão de Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia, em período integral e com a duração de 5 anos.
Consultas podem ser realizadas no site do Sisu. Já as inscrições podem ser feitas entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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