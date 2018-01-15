UEMS abrirá vagas em Aquidauana para Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abrirá 150 vagas para três cursos ofertados pela instituição em Aquidauana, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2018.

No município, os cursos ofertados serão de Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia, em período integral e com a duração de 5 anos.

Consultas podem ser realizadas no site do Sisu. Já as inscrições podem ser feitas entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro.