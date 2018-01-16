Dengue avança em 12 bairros de Aquidauana e prefeitura flagra descaso da população

O primeiro Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes ageypti (Liraa) de 2018 feito pela Prefeitura de Aquidauana não foi nada animador. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com os números referentes à primeira quinzena de janeiro, bairros da cidade estão em situação de alerta, com aumento significativo do número de focos e criadouros do mosquito.

O Liraa tem um índice de infestação predial dividido da seguinte forma percentual: Inferiores a 1%: estão em condições satisfatórias; de 1% a 3,9%: estão em situação de alerta, que é o caso de Aquidauana neste mês de janeiro; e superior a 4%: há risco de surto de dengue.

Agentes comunitários de saúde e de endemias da Prefeitura de Aquidauana fizeram o mapeamento rápido e os índices de maior infestação estão nos bairros: Cidade Nova, Bairro Alto, Nova Aquidauana, São Cristóvão, Vila 40, Dona Nenê, São Pedro, Guanandy, Serraria, Vila Trindade, Vila Paraíso e Centro.

Em uma das residências, o quintal dos fundos parecia mais um lixão, repleto de garrafas vazias de bebidas alcoólicas e outras embalagens plásticas que acumulam água com facilidade, ainda mais neste período chuvoso. O comportamento do morador indica que se não houver sensibilidade por parte da população, as ações do poder público terão pouco efeito. Vale lembrar que além da dengue, o Aedes também transmite chikungunya e zika.

Ações

Diante do resultado desse primeiro relatório do Liraa, o prefeito Odilon Ribeiro solicitou imediatamente à equipe da saúde para executar o direcionamento das ações de controle de infestação para as áreas mais críticas.

Uma das ações imediatas organizadas pela equipe da Saúde na última sexta-feira, 12 e colocada em prática ontem, 15, são as visitas domiciliares, casa a casa, nos bairros em situação de alerta, para vistoria e conscientização dos moradores sobre a limpeza e eliminação dos criadouros do mosquito.