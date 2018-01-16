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Cultura Automobilística

Dia Nacional do Fusca mobilizará carreata comemorativa em Aquidauana

Evento deverá ter início às 11h, com ponto de encontro na Praça dos Estudantes

Schimene Duque Weber

Publicado em 16/01/2018 às 12:00

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No Dia Nacional do Fusca, comemorado no dia 20 de janeiro, o município de Aquidauana terá uma carreata comemorativa, que terá por objetivo reunir os apaixonados por carros antigos e, claro, principalmente pelos fuscas.

O presidente do Velho Oeste Aquidauana, Roberto Zuewskiy, conversou com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" e explicou a forma com que o evento será conduzido. "Por volta de 11h do dia 20, vamos começar a passear com os carros pela cidade. O ponto de encontro será na Praça dos Estudantes e, depois, vamos rodar até chegarmos na rotatória da Avenida Pantaneta", disse.

Ele também deixou claro que será oferecido um almoço para todos os participantes. "Quando a gente parar, vamos fazer um churrasco, queimar um bifão e esperar o horário para retornar". 

Roberto deixou claro que a carreata não será realizada somente pela manhã. "Depois que almoçarmos, lá por 15h ou 16h, vamos voltar a passear pela cidade com os nossos carros. O evento vai reunir o pessoal aqui de Aquidauana, de Campo Grande, pessoas da região e todo mundo que é apaixonado por carros antigos", explicou.

Com o fim da carreata, obviamente, a festa continua. "De noite, quando terminarmos o desfile, a gente volta pra nossa festinha. Ficaremos ali até o pessoal se cansar e, aí, cada um tomar seu rumo", falou, em tom bem humorado.

Por fim, Zuewskiy deixou o seu convite aos interessados. "Quem quiser participar, pode chegar. Eu vou até anunciar no Facebook, porque o que nos une é uma só paixão, né?", finalizou.

História

Querido por todos, o Volkswagen Fusca faz parte da história do Brasil e por isso recebeu a honraria de ter um dia em sua homenagem: no próximo sábado, dia 20 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional do Fusca. A data marca o início da produção nacional do carro popular da VW no País.

O modelo, que completa 72 anos do início de sua produção na Alemanha em 2018, foi líder de mercado no Brasil por 24 anos consecutivos, perdendo esse recorde para o Gol, que foi por 27 anos.

Ele teve 3 milhões de unidades produzidas aqui, todas na fábrica de São Bernardo do Campo (SP). A primeira produção dele foi de 1959 a 1986. A pedido do presidente da república da época, Itamar Franco, ele voltou a ser produzido em 1993, apenas com motor movido a etanol, e teve a produção interrompida novamente em 1996.

No mundo todo, o Fusca deixou de ser produzido em 2003, na fábrica de Puebla, no México. Apesar disso, duas releituras do veículo surgiram, o New Beetle, em 1998, e o Fusca, com o nome que tinha em cada mercado resgatado, em 2012.

*Com informações do Estadão

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