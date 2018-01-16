Direção do Estabelecimento Penal de Aquidauana doa banco para família de menino doente fazer rifa

Solidariedade
Gesto mostra que a ajuda pode vir de onde menos se espera
Em gesto de solidariedade, a Direção do Estabelecimento Penal de Aquidauana construíram um banco com madeira apreendida e doaram para a família do menino Gabriel Miranda de Oliveira, de 4 anos, que convive com sérios problemas de saúde. O móvel, feito de jatobá e cambará, será rifado, com objetivo de levar fundos para o pagamento de exames caros.
Segundo Marcos Aurélio diretor da unidade, depois de ver a matéria do Jornal O Pantaneiro, em que a família de Gabriel anuncia uma pastelada beneficente, ele decidiu ajudar. "Vi que a gente tinha mão de obra e madeira parada lá no presídio, e resolvemos fazer esse banco como uma forma de ajudá-los". Depois de três dias, banco foi entregue hoje à tarde.
Ailson Cabreira de Oliveira, de 30 anos, agradeceu o apoio e disse que deve fazer a rifa já no próximo mês. "Rifar é o método mais simples de conseguir ajuda, sem falar que fica fácil também para que outras pessoas possam nos ajudar", disse. Interessados e colaborar com a família podem entrar em contato com Ailson no telefone: (67) 9 9934 - 6914.
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