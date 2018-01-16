Galeria pluvial do Santa Terezinha está obstruída e recebe ação

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Aquidauana trabalha com urgência para desobstruir a galerial de água pluvial do Bairro Santa Terezinha, que percorre inúmeras quadras e, inclusive, atrasse a Rua Oscar Trindade de Barros.

Nesta terça-feira, as quipes estãos no local para tentar liberar a galeria o quanto antes, uma vez que, como o período chuvoso não deve passar tão cedo, os riscos de alagamento aumentam significativamente.

Aos motoristas e motociclistas que passam pelo local é solicitada atenção redobrada, pois há homens e máquinas pesadas trabalhando, oferecendo risco de acidente.