Galeria pluvial do Santa Terezinha está obstruída e recebe ação

Aquidauana
Prefeitura trabalha para resolver o problema o quanto antes
A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Aquidauana trabalha com urgência para desobstruir a galerial de água pluvial do Bairro Santa Terezinha, que percorre inúmeras quadras e, inclusive, atrasse a Rua Oscar Trindade de Barros.
Nesta terça-feira, as quipes estãos no local para tentar liberar a galeria o quanto antes, uma vez que, como o período chuvoso não deve passar tão cedo, os riscos de alagamento aumentam significativamente.
Aos motoristas e motociclistas que passam pelo local é solicitada atenção redobrada, pois há homens e máquinas pesadas trabalhando, oferecendo risco de acidente.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Informe publicitário
Megaevento acontece de sexta-feira (18/09) a domingo (20/09) em Pedro Juan Caballero; loja terá descontos, promoções-relâmpago e milhares de produtos
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS