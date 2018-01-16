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Homem joga veículo contra policial militar após ser abordado na Teodoro Rondon

Caso aconteceu na tarde da última segunda-feira (15)

Schimene Duque Weber

Publicado em 16/01/2018 às 08:20

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Um homem de 59 anos "complicou sua vida" após ser abordado na Rua Teodoro Rondon, esquina com a Cândido Mariano, no Centro de Aquidauana, durante a tarde da última segunda-feira (15).

Conforme consta no boletim de ocorrência, oficiais da Polícia Militar estavam no endereço acima citado quando observaram o condutor de uma Saveiro branca falando ao celular. Um dos militares o abordou e fez sinal para que o mesmo encostasse o seu veículo, mas o autor não respeitou a ordem e ainda jogou o seu veículo em direção ao policial. Em ato contínuo, o homem saiu em velocidade, ultrapassando vários veículos.

Via rádio, os policiais informaram a placa do veículo do autor, que acabou sendo parado pela Unidade Policial de Trânsito para as devidas providências.

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