Homem joga veículo contra policial militar após ser abordado na Teodoro Rondon

Aquidauana
Caso aconteceu na tarde da última segunda-feira (15)
Um homem de 59 anos "complicou sua vida" após ser abordado na Rua Teodoro Rondon, esquina com a Cândido Mariano, no Centro de Aquidauana, durante a tarde da última segunda-feira (15).
Conforme consta no boletim de ocorrência, oficiais da Polícia Militar estavam no endereço acima citado quando observaram o condutor de uma Saveiro branca falando ao celular. Um dos militares o abordou e fez sinal para que o mesmo encostasse o seu veículo, mas o autor não respeitou a ordem e ainda jogou o seu veículo em direção ao policial. Em ato contínuo, o homem saiu em velocidade, ultrapassando vários veículos.
Via rádio, os policiais informaram a placa do veículo do autor, que acabou sendo parado pela Unidade Policial de Trânsito para as devidas providências.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Informe publicitário
Megaevento acontece de sexta-feira (18/09) a domingo (20/09) em Pedro Juan Caballero; loja terá descontos, promoções-relâmpago e milhares de produtos
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS