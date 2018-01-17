Após se ausentar por algumas horas, jovem encontra casa arrombada na Vila São Pedro

Um jovem de 22 anos teve sua casa invadida por marginais na tarde da última terça-feira (16), por volta das 14h, na rua Francisco Trindade, na Vila São Pedro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia saído de sua residência às 12h e retornou às 16h, momento em que encontrou as duas portas de acesso à casa arrombadas, sendo a porta da sala e a porta da cozinha. Do interior do imóvel, foi levada uma carteira de bolso com documentos pessoais.

O caso foi registrado como 'Furto Qualificado com Destruição ou Rompimento de Obstáculo' na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.