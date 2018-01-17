De cada 10 casas visitadas pela Secretaria de Saúde em Aquidauana, três têm foco da dengue

A proliferação dos focos do mosquito Aedes Aegypt, transmissor de doenças como a dengua, zika e chikungunya, atinge níveis alarmantes em Aquidauana. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, de cada dez casa visitadas pelos agentes, em média, três estão com foco e pelo menos sete possuem garrafas, embalagens ou entulhos que podem se tornar potenciais criadouros do mosquito.

Conforme divulgado ontem, o Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes ageypti (Liraa) de 2018 feito pela Prefeitura na primeira quinzena de janeiro trouxe resultados ruins, com aumento na incidência dos focos.

Servidor da Saúde, Valdemar Celestino da Silva Filho afirma que a secretaria dispõe hoje de 49 agentes de saúde que fazem as visitas e orientações, mas que o trabalho não terá resultados positivos caso a comunidade não se comprometa. "É muito importante que a comunidade abrace esse causa junto aos agentes e contribua para diminuir o risco à saúde de todos", explicou.

Técnico da Vigilância Sanitária, Daniel Bispo lembra que o morador que estiver com sua residência suja, favorecendo o surgimento de focos, pode ser multado. "Ele é notificado a fazer a limpeza e, caso não tome providências, pode ser multado, com a cobrança chegando junto com o carnê do IPTU". Vale lembrar que a multa, de acordo com lei estadual, é de 50 Uferms, algo em torno de R$ 1.211,5.